Даниил Квят: инженеры хорошо постарались, чтобы машина подошла мне больше, чем вчера

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят прокомментировал итоги квалификации Гран-при Тосканы Формулы-1, в ходе которой он показал 12-е время и во второй раз в сезоне превзошёл напарника по команде, Пьера Гасли.
«У меня получился хороший день, так как в квалификации чувствовал себя в машине лучше, чем во время всех тренировках. Мои инженеры хорошо постарались, чтобы машина подошла мне больше, чем вчера. В пятницу я не был доволен болидом.
Сегодня нам определённо удалось сделать шаг вперёд. Как бы то ни было, нам не хватало пары десятых, так что в последней попытке мне было нечего терять и я попробовал пройти седьмой поворот на полном газу. Завтра мы стартуем с двенадцатой позиции, которая позволяет бороться. Гонка в Тоскане нова для всех, так что будет важно извлечь выгоду из всего, что может случиться", — приводит слова Квята пресс-служба «Альфа Таури».
- 12 сентября 2020
-
19:10
-
19:05
-
18:54
-
18:49
-
18:32
-
18:13
-
17:28
-
17:20
-
17:06
-
16:10
-
15:43
-
15:30
-
14:49
-
14:43
-
14:15
-
14:05
-
12:12
-
11:50
-
10:58
-
09:54
-
09:00
-
01:10
- 11 сентября 2020
-
23:22
-
23:15
-
23:03
-
22:55
-
22:45
-
22:14
-
21:40
-
20:54
-
20:49
-
20:32
-
20:30
-
20:26
-
20:00