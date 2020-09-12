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Даниил Квят: инженеры хорошо постарались, чтобы машина подошла мне больше, чем вчера

Даниил Квят: инженеры хорошо постарались, чтобы машина подошла мне больше, чем вчера
Авто / Формула-1 0

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят прокомментировал итоги квалификации Гран-при Тосканы Формулы-1, в ходе которой он показал 12-е время и во второй раз в сезоне превзошёл напарника по команде, Пьера Гасли.

«У меня получился хороший день, так как в квалификации чувствовал себя в машине лучше, чем во время всех тренировках. Мои инженеры хорошо постарались, чтобы машина подошла мне больше, чем вчера. В пятницу я не был доволен болидом.

Сегодня нам определённо удалось сделать шаг вперёд. Как бы то ни было, нам не хватало пары десятых, так что в последней попытке мне было нечего терять и я попробовал пройти седьмой поворот на полном газу. Завтра мы стартуем с двенадцатой позиции, которая позволяет бороться. Гонка в Тоскане нова для всех, так что будет важно извлечь выгоду из всего, что может случиться", — приводит слова Квята пресс-служба «Альфа Таури».

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