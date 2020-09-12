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Гасли прокомментировал 16-е место в квалификации Гран-при Тосканы

Гасли прокомментировал 16-е место в квалификации Гран-при Тосканы
Авто / Формула-1 0

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Тосканы и выразил разочарование её итогами. Француз не пробился во второй сегмент сессии и примет старт с 16-й позиции.

«Разочаровывающий день, ведь весь уик-энд всё было в порядке. Машина была хороша во время свободной практики. В квалификации мы попробовали повысить эффективность мотора, но я израсходовал заряд батареи и потерял больше 0,1 секунды.

До второго сегмента нам не хватило совсем немного. Просто не удалось собрать всё воедино, и в критические моменты мы допустили небольшие ошибки. Нужно найти способ прибавить, ведь на самом деле мы способны на большее. Попробуем вернуться в борьбу за очки", — приводит слова Гасли пресс-служба «Альфа Таури».

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