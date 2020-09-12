В «Альфа Таури» разочарованы квалификацией Гран-при Тосканы
Технический директор «Альфа Таури» Джоди Эггинтон поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Тосканы, признав, что разочарован её результатами.
«Сегодня получилась разочаровывающая квалификация. Мы были гораздо более конкурентоспособными во время свободных практик, но не сумели показать ту же скорость в квалификации. Нужно понять, почему так случилось.
Чтобы подготовиться к гонке, ночью предстоит много работы. Квалификация всё только усложнила. Как бы то ни было, у нас есть болид, который позволит конкурировать в середине пелотона, и это будет нашей целью", — приводит слова функционера пресс-служба «Альфа Таури».
Напомним, Даниил Квят на Гран-при Тосканы примет старт с 12-го места, Пьер Гасли — с 16-го.
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