В «Альфа Таури» разочарованы квалификацией Гран-при Тосканы

Технический директор «Альфа Таури» Джоди Эггинтон поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Тосканы, признав, что разочарован её результатами.

«Сегодня получилась разочаровывающая квалификация. Мы были гораздо более конкурентоспособными во время свободных практик, но не сумели показать ту же скорость в квалификации. Нужно понять, почему так случилось.

Чтобы подготовиться к гонке, ночью предстоит много работы. Квалификация всё только усложнила. Как бы то ни было, у нас есть болид, который позволит конкурировать в середине пелотона, и это будет нашей целью", — приводит слова функционера пресс-служба «Альфа Таури».

Напомним, Даниил Квят на Гран-при Тосканы примет старт с 12-го места, Пьер Гасли — с 16-го.