Мазепин прокомментировал победу после старта с 14-го места
Победитель основной гонки итальянского этапа Формулы-2 на трассе «Муджелло» Никита Мазепин прокомментировал ход борьбы и свой успех. Россиянин стартовал с 14-й позиции.
«Очень рад. После рестарта на более свежих шинах знал, что мы можем чего-то добиться. Но удивился, что смог обойти столько машин сразу на рестарте на такой трассе и без DRS. Я хорошо сберёг шины, и нужно было использовать их сразу после рестарта. Считал, что нужно всё сделать сразу, пусть понимал, что благодаря шинам шансы могут быть и потом.
Первый поворот здесь довольно сложный — хорошо, что у меня во время борьбы обошлось без контактов. Ну а после выхода в лидеры мне нужно было беречь машину», — заявил Мазепин сразу после финиша гонки.
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