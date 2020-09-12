Хорнер общался с Пересом и интересовался его ситуацией
Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер общался с пилотом «Рейсинг Пойнт» Серхио Пересом, который лишился контракта в Формуле-1 на 2021 год, сообщает ESPN со ссылкой на Movistar. По информации источников, функционер интересовался ситуацией мексиканца.
Напомним, в четверг, 10 сентября, стало известно, что Серхио Перес покинет «Рейсинг Пойнт». Его место в команде с 2021 года займёт четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель. Таким образом, Перес остался без контракта.
По информации источников, Перес рассматривает варианты продолжения карьеры в «Альфа Ромео» или «Хаасе». Напомним, второй пилот «Ред Булл», Александер Албон, в нынешнем сезоне показывает слабые выступления и в СМИ ходят слухи о его возможной замене.
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