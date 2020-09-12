Новым командам придётся заплатить $ 200 млн за участие в Формуле-1

Новые команды Формулы-1 по подписанному в августе Договору согласия обязаны будут заплатить взнос в размере $ 200 млн в случае желания участвовать в чемпионате, сообщает RaceFans.
Эту сумму разделят между остальными командами, чтобы компенсировать неизбежную потерю призовых нынешними участниками соревнований. Кроме того, такой ход позволит избежать ситуаций вроде той, что возникла с проектом US F1 перед стартом сезона-2010, который был закрыт ещё до старта чемпионата из-за финансовых трудностей.
«Думаю, эти 200 миллионов предназначены для того, чтобы убедиться, что в наш спорт придёт коллектив, который обладает всем необходимым для участия в чемпионате», — прокомментировал информацию Зак Браун.
При этом, по правилам, новая команда сможет избежать уплаты сбора, если остальные участники единогласно согласятся на это.
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