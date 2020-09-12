Ферстаппен не ожидал, что навяжет борьбу «Мерседесу» в квалификации

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен удивился, что навязал борьбу соперникам из «Мерседеса» во время квалификации Гран-при Тосканы.

«Я не ожидал, что буду бороться в квалификации с «Мерседесом». Уик-энд пока получается многообещающим. Мы смогли отыграться после Монцы, где было тяжело. Мы можем быть довольны третьей позицией.

Мой первый круг не был идеальным, но вторая попытка оказалась лучше. Что касается самой трассы, то она великолепна, особенно в квалификации», — приводит слова нидерландского спортсмена Sky Sports.

Напомним, поул на автодроме «Муджелло» завоевал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, второе место досталось его напарнику Валттери Боттасу.

Россиянин Даниил Квят примет старт с 12-й позиции.