Марко — о квалификации Албона в Тоскане: надеюсь, теперь все успокоятся
Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко дал понять, что доволен выступлением Александера Албона в квалификации Гран-при Тосканы. Напомним, пилот австрийской команды показал четвёртое время, это его лучший результат в квалификациях Формулы-1 в карьере.
«Мы довольны, что ему наконец удалось провести нормальную практику. Правда, ему всё равно пришлось менять силовую установку. Албон быстр. Когда он находится в тех же условиях, что и Ферстаппен, всё идёт нормально. Надеюсь, теперь после стольких разговоров всё успокоятся. Пока Александер будет оправдывать наши ожидания и будет продолжать развиваться, он будет нашим кандидатом на место в «Ред Булл», — приводит слова функционера австрийской команды GPblog.
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