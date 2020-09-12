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Себастьян Феттель — о 14-м месте: приходится бороться с болидом

Себастьян Феттель — о 14-м месте: приходится бороться с болидом
Авто / Формула-1 0

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель поделился своими впечатлениями от квалификации Гран-при Тосканы, по итогам которой ему не удалось пробиться в третий сегмент сессии. По словам немца, ему по-прежнему приходится «бороться» с машиной.

«Мне приходилось немного бороться с болидом. Впрочем, это происходит весь год. Конечно, мы пробовали всё, чтобы добиться как можно лучшего результата и чтобы лучше понять машину. Я также пытаюсь приспособиться. Но есть вещи, которые нам по-прежнему необходимо улучшить», — приводит слова немецкого спортсмена GPblog.

Напомним, Феттель примет старт на трассе «Муджелло» с 14-й позиции. Его напарник по команде Шарль Леклер пробился в третий сегмент и завоевал пятую позицию.

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