Видео: две аварии на рестарте и полёт сразу двух машин в первой гонке Ф-2 на «Муджелло»

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала ролик с видеоповтором интересного эпизода, произошедшего в основной гонке итальянского этапа Формулы-2 на автодроме «Муджелло». Во время рестарта гонки сначала столкнулись Юки Цунода и Дэниел Тиктум, а уже на выходе из первого поворота трассу не поделили сразу три гонщика — Джек Эйткен, Мик Шумахер и Чжоу Гуаньюй. На болиде ехавшего посередине китайца оказалась повреждена подвеска, а автомобили Эйткена и Шумахера подпрыгнули. При этом если Эйткену пришлось сойти, то Шумахер сумел продолжить борьбу и финишировать на пятой позиции.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «инстаграме» Формулы-1.

Права на видео принадлежат Formula Two Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-2.

Победу в основной гонке Формулы-2 на «Муджелло» одержал Никита Мазепин.