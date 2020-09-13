Марко исключил уход Ньюи в «Астон Мартин»
Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко исключил, что ведущий конструктор австрийской команды Эдриан Ньюи покинет её ради перехода в «Астон Мартин».
«У Эдриана контракт с нами. Что касается слухов об „Астон Мартин“, то недавно Ньюи просто тестировал редкую модель „Астон Мартин“ и поблагодарил за это Лоуренса Стролла, и ничего больше», — приводит слова функционера GPblog.
Напомним, со следующего сезона команда «Рейсинг Пойнт» получит статус заводской и будет переименована в «Астон Мартин». Владелец команды Лоуренс Стролл продолжает инвестировать в проект серьёзные средства. 10 сентября стало известно, что с 2021 года за команду будет выступать четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель.
- 13 сентября 2020
-
10:43
-
10:00
-
09:57
-
01:10
-
00:39
-
00:33
-
00:13
- 12 сентября 2020
-
23:46
-
23:29
-
22:51
-
21:24
-
21:05
-
20:37
-
20:18
-
19:58
-
19:53
-
19:46
-
19:10
-
19:05
-
18:54
-
18:49
-
18:32
-
18:13
-
17:28
-
17:20
-
17:06
-
16:10
-
15:43
-
15:30
-
14:49
-
14:43
-
14:15
-
14:05
-
12:12
-
11:50
Партнерский контент