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Марко исключил уход Ньюи в «Астон Мартин»

Марко исключил уход Ньюи в «Астон Мартин»
Авто / Формула-1 0

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко исключил, что ведущий конструктор австрийской команды Эдриан Ньюи покинет её ради перехода в «Астон Мартин».

«У Эдриана контракт с нами. Что касается слухов об „Астон Мартин“, то недавно Ньюи просто тестировал редкую модель „Астон Мартин“ и поблагодарил за это Лоуренса Стролла, и ничего больше», — приводит слова функционера GPblog.

Напомним, со следующего сезона команда «Рейсинг Пойнт» получит статус заводской и будет переименована в «Астон Мартин». Владелец команды Лоуренс Стролл продолжает инвестировать в проект серьёзные средства. 10 сентября стало известно, что с 2021 года за команду будет выступать четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель.

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