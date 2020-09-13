Марко исключил уход Ньюи в «Астон Мартин»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко исключил, что ведущий конструктор австрийской команды Эдриан Ньюи покинет её ради перехода в «Астон Мартин».

«У Эдриана контракт с нами. Что касается слухов об „Астон Мартин“, то недавно Ньюи просто тестировал редкую модель „Астон Мартин“ и поблагодарил за это Лоуренса Стролла, и ничего больше», — приводит слова функционера GPblog.

Напомним, со следующего сезона команда «Рейсинг Пойнт» получит статус заводской и будет переименована в «Астон Мартин». Владелец команды Лоуренс Стролл продолжает инвестировать в проект серьёзные средства. 10 сентября стало известно, что с 2021 года за команду будет выступать четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель.