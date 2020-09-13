Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Источник: главный моторист «Мерседеса» перейдёт в «Астон Мартин», Зафнауэр — в «Уильямс»

Источник: главный моторист «Мерседеса» перейдёт в «Астон Мартин», Зафнауэр — в «Уильямс»
Авто / Формула-1 0

Глава подразделения мотористов «Мерседеса» Энди Коуэлл со следующего сезона будет работать в «Астон Мартин», сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Дитер Ренкен. Там он займёт место нынешнего главы «Рейсинг Пойнт» Отмара Зафнауэра. В свою очередь Зафнауэр перейдёт на работу в «Уильямс», который недавно был выкуплен у семьи Уильямс и принялся за процесс смены руководства коллектива.

Отметим, что официального подтверждения этой информации нет. Но в случае если слухи подтвердятся, «Мерседес» сохранит тесные связи с обоими специалистами.

Напомним, с 2021 года «Рейсинг Пойнт» будет переименована в «Астон Мартин» и получит статус заводской команды. Со следующего сезона в её составе будет выступать четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020