Кезеловски выиграл гонку в Ричмонде и прошёл во 2-й раунд плей-офф NASCAR Cup Series

Пилот команды Team Penske Брэд Кезеловски выиграл гонку второго этапа плей-офф NASCAR Cup Series Federated Auto Parts 400, которая прошла на трассе в Ричмонде.
Брэд удерживал лидерство 192 круга из 400. Таким образом, Кезеловски завоевал уже 34-ю победу в NASCAR Cup Series. Благодаря этому успеху гонщик гарантировал себе участие в следующем раунде плей-офф. Второе место в гонке в Ричмонде завоевал Мартин Труэкс-младший Joe Gibbs Racing, тройку лучших замкнул напарник Кезеловски Джоуи Логано.
Добавим, кроме Кезеловски, участие в следующем раунде плей-офф обеспечил себе и Дэнни Хэмлин. Двух набранных очков оказалось достаточно, чтобы гарантировать себе место в топ-8.
Следующая гонка NASCAR Cup Series пройдёт 19 сентября в Бристоле. Ниже представлен общий зачёт плей-офф после двух гонок.
Соответствующий твит доступен на странице NASCAR в «Твиттере».
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