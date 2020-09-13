Шумахер укрепил лидерство в общем зачёте Формулы-2, Шварцман опустился на четвёртое место

Немецкий гонщик «Премы» Мик Шумахер увеличил преимущество от Каллума Айлотта в общем зачёте Формулы-2 по итогам второй гонки итальянского этапа моносерии на автодроме «Муджелло» — теперь Шумахер опережает коллегу по академии «Феррари» на восемь баллов.



Россиянин Роберт Шварцман, не набравший очков в Италии, откатился на четвёртую позицию, пропустив вперёд победителя спринтерской гонки Кристиана Лундгора. Шумахеру пилот программы «СМП Рейсинг» теперь уступает 21 очко за три этапа до конца сезона.



Формула-2. Общий зачёт по итогам этапа на «Муджелло».



1. Мик Шумахер — 161 очко

2. Каллум Айлотт — 153

3. Кристиан Лундгор — 145

4. Роберт Шварцман — 140

5. Никита Мазепин — 127

6. Юки Цунода — 123

7. Луи Делетраз — 122

8. Чжоу Гуаньюй — 108.