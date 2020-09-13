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Шумахер укрепил лидерство в общем зачёте Формулы-2, Шварцман опустился на четвёртое место

Шумахер укрепил лидерство в общем зачёте Формулы-2, Шварцман опустился на четвёртое место
Авто / Младшие серии 0

Немецкий гонщик «Премы» Мик Шумахер увеличил преимущество от Каллума Айлотта в общем зачёте Формулы-2 по итогам второй гонки итальянского этапа моносерии на автодроме «Муджелло» — теперь Шумахер опережает коллегу по академии «Феррари» на восемь баллов.

Россиянин Роберт Шварцман, не набравший очков в Италии, откатился на четвёртую позицию, пропустив вперёд победителя спринтерской гонки Кристиана Лундгора. Шумахеру пилот программы «СМП Рейсинг» теперь уступает 21 очко за три этапа до конца сезона.

Формула-2. Общий зачёт по итогам этапа на «Муджелло».

1. Мик Шумахер — 161 очко
2. Каллум Айлотт — 153
3. Кристиан Лундгор — 145
4. Роберт Шварцман — 140
5. Никита Мазепин — 127
6. Юки Цунода — 123
7. Луи Делетраз — 122
8. Чжоу Гуаньюй — 108.

Формула-2. Полный общий зачёт
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