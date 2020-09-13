Хорнер: у Албона с болидом те же проблемы, что и у Гасли

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, что пилот команды Александер Албон испытывает с болидом те же проблемы, что были у Пьера Гасли в первой половине минувшего сезона.

«Задняя часть машины немного чувствительна во время торможения. Это усложняет жизнь Албону, те же проблемы были и у Гасли. Нам нужно сосредоточиться на решении этой проблемы. Квалификация в исполнении Албона на трассе „Муджелло“ была лучшей с точки зрения соперничества с напарником. В Спа и Монце он также был недалеко, так что Албон начал демонстрировать настоящий прогресс. Болид также начал прибавлять», — приводит слова Хорнера RaceFans.

Напомним, в квалификации Гран-при Тосканы Макс Ферстаппен показал третье время, Александер Албон — четвёртое.