Фряйнс выиграл вторую гонку DTM на «Нюрбургринге», Кубица — 12-й

На автодроме «Нюрбургринг» завершилась вторая гонка уик-энда в DTM. Её победителем стал Робин Фряйнс, второе место завоевал Рене Раст, тройку лучших замкнул Майк Рокенфеллер. Отметим, что все места в топ-5 заняли пилоты «Ауди».

Роберт Кубица финишировал 12-м, Тимо Глок — 14-м.

DTM. «Нюрбургринг». Вторая гонка

1. Робин Фряйнс («Ауди»)

2. Рене Раст («Ауди») — +4,281

3. Майк Рокенфеллер («Ауди») — +10,258

4. Лоик Дюваль («Ауди») — +12,573

5. Нико Мюллер («Ауди») — +13,096

6. Шелдон ван дер Линде (БМВ) — +13,487

7. Джейми Грин («Ауди») — +16,741

8. Джонатан Абердин (БМВ) — +17,697

9. Марко Виттманн (БМВ) — +19,620

10. Филипп Энг (БМВ) — +28,909

11. Лукас Ауэр (БМВ)

12. Роберт Кубица (БМВ)

13. Харрисон Ньюи («Ауди»)

14. Тимо Глок (БМВ)

15. Фердинанд Гамбург («Ауди»)

16. Фабио Шерер («Ауди»).