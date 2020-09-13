Фряйнс выиграл вторую гонку DTM на «Нюрбургринге», Кубица — 12-й

На автодроме «Нюрбургринг» завершилась вторая гонка уик-энда в DTM. Её победителем стал Робин Фряйнс, второе место завоевал Рене Раст, тройку лучших замкнул Майк Рокенфеллер. Отметим, что все места в топ-5 заняли пилоты «Ауди».
Роберт Кубица финишировал 12-м, Тимо Глок — 14-м.
DTM. «Нюрбургринг». Вторая гонка
1. Робин Фряйнс («Ауди»)
2. Рене Раст («Ауди») — +4,281
3. Майк Рокенфеллер («Ауди») — +10,258
4. Лоик Дюваль («Ауди») — +12,573
5. Нико Мюллер («Ауди») — +13,096
6. Шелдон ван дер Линде (БМВ) — +13,487
7. Джейми Грин («Ауди») — +16,741
8. Джонатан Абердин (БМВ) — +17,697
9. Марко Виттманн (БМВ) — +19,620
10. Филипп Энг (БМВ) — +28,909
11. Лукас Ауэр (БМВ)
12. Роберт Кубица (БМВ)
13. Харрисон Ньюи («Ауди»)
14. Тимо Глок (БМВ)
15. Фердинанд Гамбург («Ауди»)
16. Фабио Шерер («Ауди»).
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