Гран-при Тосканы остановлен красными флагами после сильной аварии

Сегодня, 13 сентября, на автодроме «Муджелло» проходит Гран-при Тосканы Формулы-1. На данный момент гонка остановлена красными флагами.

Старт гонки был ознаменован серьёзной аварией с участием пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена и гонщика «Альфа Таури» Пьера Гасли. Нидерландец вылетел с трассы, застрял в гравийной ловушке и сошёл с дистанции. Гасли также не смог продолжить гонку.

На трассе появился сейфти-кар. Когда машина безопасности покинула трек, на рестарте произошёл более серьёзный инцидент, участниками которого стали 4 болида. С дистанции сошли Карлос Сайнс («Макларен»), Кевин Магнуссен («Хаас»), Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») и Николас Латифи («Уильямс»).

На трассе оказалось слишком много обломков. В итоге гонка была остановлена красными флагами.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки.