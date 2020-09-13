Источник: Мику Шумахеру гарантировано место в Ф-1, если он закончит сезон Ф-2 в топ-3

Вероятность дебюта Мика Шумахера в Формуле-1 в сезоне-2021 ещё больше увеличилась после того, как он увеличил отрыв от преследователей по итогам второй гонки Формулы-2 в Муджелло, сообщает RaceFans. По информации источника, Мику гарантировано место в Формуле-1 в случае, если он закончит чемпионат в первой тройке личного зачёта.



По итогам этапа в Муджелло Шумахер увеличил преимущество от Каллума Айлотта в общем зачёте Формулы-2. Россиянин Роберт Шварцман, не набравший очков в Италии, откатился на четвёртую позицию, пропустив вперёд победителя спринтерской гонки Кристиана Лундгора. За три этапа до окончания сезона пилот программы «СМП Рейсинг» уступает Шумахеру 21 очко.



Формула-2. Общий зачёт по итогам этапа на «Муджелло»



1. Мик Шумахер — 161 очко

2. Каллум Айлотт — 153

3. Кристиан Лундгор — 145

4. Роберт Шварцман — 140

5. Никита Мазепин — 127

6. Юки Цунода — 123

7. Луи Делетраз — 122

8. Чжоу Гуаньюй — 108.