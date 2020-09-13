Гран-при Тосканы во второй раз остановлен красными флагами

Сегодня, 13 сентября, на автодроме «Муджелло» проходит Гран-при Тосканы Формулы-1. На данный момент гонка уже во второй раз остановлена красными флагами.
Старт гонки был ознаменован серьёзной аварией с участием пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена и гонщика «Альфа Таури» Пьера Гасли. Нидерландец вылетел с трассы, застрял в гравийной ловушке и сошёл с дистанции. Гасли также не смог продолжить гонку.
На трассе появился сейфти-кар. Когда машина безопасности покинула трек, на рестарте произошёл более серьёзный инцидент, участниками которого стали 4 болида. С дистанции сошли Карлос Сайнс («Макларен»), Кевин Магнуссен («Хаас»), Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») и Николас Латифи («Уильямс»).
Рестарт прошёл в штатном режиме. Но за 13 кругов до финиша в серьёзную аварию попал пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл. На трассу выехала машина безопасности, однако вскоре гонка снова была остановлена красными флагами.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки.
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