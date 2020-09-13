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Хэмилтон выиграл Гран-при Тосканы, Албон — третий, Квят — седьмой

Хэмилтон выиграл Гран-при Тосканы, Албон — третий, Квят — седьмой
Авто / Формула-1 0

На автодроме «Муджелло» завершилась гонка девятого этапа чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Тосканы. Её победителем стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Вторым финишировал его напарник, Валттери Боттас. Тройку призёров замкнул гонщик «Ред Булл» Александер Албон, который после второго рестарта сумел опередить в борьбе за подиум Даниэля Риккардо из «Рено».

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят финишировал седьмым, Пьер Гасли сошёл на первом круге после аварии с участием Макса Ферстаппена, Кими Райкконена и Ромена Грожана.

Гонка дважды была остановлена красными флагами — сначала после серьёзной аварии на девятом круге гонки, а затем за 13 кругов до финиша из-за аварии Лэнса Стролла.

Формула-1. Гран-при Тосканы. Гонка

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 59 кругов
2. Валттери Боттас («Мерседес») — +4,880
3. Александер Албон («Ред Булл») — +8,064
4. Даниэль Риккардо («Рено») — +10,417
5. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +15,650
6. Ландо Норрис («Макларен») — +18,883
7. Даниил Квят («Альфа Таури») — +21,756
8. Шарль Леклер («Феррари») — +28,345
9. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +29,770
10. Себастьян Феттель («Феррари») — +29,983
11. Джордж Расселл («Уильямс») — +32,404
12. Ромен Грожан («Хаас») — +42,036
13. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — сход
14. Эстебан Окон («Рено») — сход
15. Николас Латифи («Уильямс») — сход
16. Кевин Магнуссен («Хаас») — сход
17. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — сход
18. Карлос Сайнс-младший («Макларен») — сход
19. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — сход
20. Пьер Гасли («Альфа Таури») — сход.

Формула-1 2020. Этап 9, Скарперия-э-Сан-Пьеро, Италия
Гран-при Тосканы. Гонка
13 сентября 2020, воскресенье. 16:10 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
2:19:35.060
2
Валттери Боттас
Mercedes AMG F1
+4.880
3
Александер Албон
Red Bull
+8.064
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