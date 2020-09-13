Шварцман: уже не питаю никаких надежд. Просто надеюсь, чтобы эта полоса неудач закончилась

Гонщик программы «СМП Рейсинг» и Академии «Феррари» Роберт Шварцман прокомментировал финиш на девятом месте в спринтерской гонке Формулы-2 на трассе «Муджелло».



«Ещё один плохой для меня уик-энд. Вчерашняя поломка, из-за которой пришлось сойти в первой гонке, повлияла на всё. Вчера у нас был потенциал проделать очень хорошую работу. Сегодня, стартуя с последнего места, я сделал всё, чтобы обогнать как можно больше соперников. В целом темп был хорошим, даже несмотря на то что я потерял немного времени из-за небольшой ошибки в конце. Очков нет – это не то, что нам нужно, но я мало что мог изменить в эти выходные.



Надеюсь, следующие три этапа будут хорошими, но я уже не питаю никаких надежд. Просто надеюсь, чтобы эта полоса неудач закончилась и что мы проделаем очень хорошую работу на моём «домашнем» Гран-при, который по-настоящему важен для меня. Мы будем много работать и попробуем сделать там всё возможное», — приводит слова Шварцмана пресс-служба «СМП Рейсинг».