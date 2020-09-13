Хэмилтон надел на призовую церемонию Формулы-1 футболку с призывом арестовать полицейских

Победитель Гран-при Тосканы Формулы-1 британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон использовал подиумную церемонию на трассе «Муджелло» для политического заявления. Поверх гоночного комбинезона Хэмилтон надел футболку с надписью «Арестуйте полицейских, которые убили Бреону Тэйлор». В этой же футболке Хэмилтон дал интервью после финиша, а перед стартом гонки Льюис именно в ней провёл традиционную антирасистскую церемонию, во время которой часть гонщиков встаёт на одно колено, а другие просто облачаются в футболки с надписью «Конец расизму». Сам Хэмилтон ранее надевал футболку с лозунгом «Чёрные жизни имеют значение».

Фото: Luca Bruno — Pool/Getty Images

Американку Бреону Тэйлор застрелили полицейские, когда проводили ночной обыск в её доме. Молодой человек девушки решил, что в дом проникли грабители, и открыл по полицейским огонь. В ответ полицейские совершили 20 выстрелов, восемь пуль попало в Бреону.



Пока неизвестно, спрашивал ли Хэмилтон у организаторов Формулы-1 разрешения надеть футболку с призывом арестовать полицейских.