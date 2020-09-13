Ферстаппен — про аварию: вероятно, я бы в любом случае сошёл
Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал свой сход после аварии на первом круге Гран-при Тосканы Формулы-1. Ещё до столкновения с Кими Райкконеном и Пьером Гасли Ферстаппен потерял целый ряд позиций из-за некорректной работы силовой установки на стартовой прямой и в первом повороте.
«Авария не имеет значения в ситуации, как у меня. Вероятно, я бы в любом случае сошёл. Уже на прогревочном круге глохнул. Вероятно, такая же проблема, как была в Монце — по крайней мере ощущения были похожие. Я хорошо тронулся с места, объехал Льюиса, а затем не мог разогнаться и сильно потерял в скорости», — приводит слова Ферстаппена GPFans.
Победу в гонке одержал британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.
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