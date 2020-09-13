Сайнс: неприятно ехать 280 км/ч и обнаружить, как одна из машин почти остановилась

Гонщик «Макларена» Карлос Сайнс прокомментировал аварию на рестарте гонки Гран-при Тосканы Формулы-1.
«Я в порядке, как, похоже, и все остальные. Это самое главное, потом что авария была действительно пугающей. Мы ехали к этому моменту на скорости 290-300 км/ч, потому что, вероятно, все впереди меня думали, что мы уже гоняемся, а затем, похоже, внезапно мы больше не гонялись, все нажали на тормоза. К моменту, когда я всё увидел, было уже слишком поздно и произошла большая авария.
Это было очень похоже на [рестарт в] Бразилии в прошлом году. Нужно изучить ситуацию, потому что скорость, на которой мы едем на стартовой прямой, очень высокая. Нужно извлечь какие-то выводы, потому что неприятно ехать на скорости 280 км/ч и потом обнаружить, как одна из машин почти остановилась», — приводит слова Сайнса GPFans.
Также испанец прокомментировал свой инцидент на первом круге гонки, когда его развернуло.
«Я боролся с „Рейсинг Пойнт“. У меня был очень хороший старт, я ехал с ним бок о бок. У нас был совсем лёгкий контакт, и я внезапно потерял машину. В этот день надо было рисковать, потому что мы не были быстры весь уик-энд. Я был доволен тем, как рискнул на старте, но, к сожалению, потом всё не совсем сработало», — добавил гонщик.
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