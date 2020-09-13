«Не сработало». Гасли объяснил, как попал в аварию на первом круге Гран-при Тосканы

Гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли прокомментировал свой сход после аварии на первом круге Гран-при Тосканы Формулы-1.
«В первом повороте было много машин, они ехали бок о бок, затем я увидел пространство между Антонио и Роменом и поехал туда — три машины оказались в ряд. Это не сработало, у нас произошёл контакт. Не думаю, что здесь есть чья-то вина. Вероятно, такова природа этой трассы, но я не знаю, я ещё не видел повтора.
Думаю, мы потеряли возможность, потому что весь уик-энд у нас был очень сильный темп. Вчера в квалификации мы обнаружили, что повредили переднее антикрыло и боковой дефлектор, так что я был уверен, что сегодня мы сможем отыграться — с учётом темпа, который был на тренировках. Думаю, в этом году нас удавалось выжать максимум в большинстве случаев по воскресеньям, не было никаких подобных аварий. Нам нужно запомнить позитивные моменты, перенести их в Сочи», — приводит слова Гасли официальный сайт Формулы-1.
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