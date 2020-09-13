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Боттас: в какой-то момент всё должно сыграть в мою пользу

Боттас: в какой-то момент всё должно сыграть в мою пользу
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас подвёл итоги Гран-при Тосканы, который он закончил на второй позиции.

«Я разочарован. У меня был старт мечты. Это был действительно хороший старт, да и после машины безопасности мне удалось удержаться в лидерах. Но, похоже, у меня не было возможности сохранить позицию на втором старте. Так и было. Я буду продолжать атаковать и пытаться реабилитироваться. В какой-то момент всё должно сыграть в мою пользу», — приводит слова Валттери Боттаса BBC.

Напомним, победителем гонки стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Тройку призёров замкнул гонщик «Ред Булл» Александер Албон. Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят финишировал седьмым, Пьер Гасли сошёл на первом круге после аварии с участием Макса Ферстаппена, Кими Райкконена и Ромена Грожана.

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