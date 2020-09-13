Албон: мне стало легче дышать

Пилот «Ред Булл» Александер Албон прокомментировал итоги Гран-при Тосканы, который он завершил на третьей позиции.



«Это было неплохо! Очевидно, мне потребовалось время, чтобы попасть сюда, да и гонка была непростой. Мне пришлось много потрудиться для этого. Но я счастлив. Наконец-то мне стало легче дышать. Приятно быть здесь. Это была тяжёлая гонка, особенно в скоростных поворотах второго сектора. Мы не могли нормально провести старт, поэтому большинство обгонов пришлось делать на трассе. Но мы знали, что можем это сделать. Я получил большое удовольствие от пилотирования», — приводит слова Албона BBC.



Напомним, победителем гонки стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, вторым финишировал Валттери Боттас. Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят показал седьмой результат, Пьер Гасли сошёл на первом круге после аварии с участием Макса Ферстаппена, Кими Райкконена и Ромена Грожана.