Феттель недоволен действиями Боттаса, которые спровоцировали завал на рестарте

Немецкий гонщик «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал аварию на рестарте Гран-при Тосканы после ухода с трассы машины безопасности. По мнению Феттеля, лидировавший Валттери Боттас был не прав, когда то разгонялся, то вновь тормозил на стартовой прямой.



«Это просто необязательно. Ты как лидер должен быть в курсе таких вещей. Если ты хочешь подождать, то можешь сделать это, а потом разогнаться, но не газовать и снова тормозить. В пяти-десяти машинах позади тебя наиболее вероятен инцидент. К счастью, никто из них не получил травм», — приводит слова Феттеля Motorsport-Total.



Также немец прокомментировал собственный финиш на 10-м месте: «У нас просто не было темпа в гонке. Это всё, что мы могли сделать, даже с учётом изменений по режимам работы двигателя. Это наш максимум».