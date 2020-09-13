Опасный завал на рестарте ГП Тосканы: видео аварии с разных ракурсов и бортовых камер

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала ролик, в котором продемонстрировала видеозапись массовой аварии на рестарте Гран-при Тосканы на итальянском автодроме «Муджелло». Ехавшие впереди гонщики во главе с пилотом «Мерседеса» Валттери Боттасом в какой-то момент замедлились, на что находившиеся позади пилоты не сумели среагировать. Антонио Джовинацци врезался в Кевина Магнуссена, в их машину сзади влетел Карлос Сайнс, ещё одним участником инцидента стал Николас Латифи. По итогам расследования после финиша гонки стюарды не стали наказывать кого-либо из пилотов, ограничившись вынесением предупреждения сразу 12 гонщикам. Боттаса в их числе не оказалось.
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «инстаграме» Формулы-1.
- 13 сентября 2020
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