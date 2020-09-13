Магнуссен — об аварии: нельзя, чтобы такое повторилось!

Гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен прокомментировал аварию на рестарте в гонке Гран-при Тосканы Формулы-1.



«Похоже, на рестарте лидер ехал медленно да самой финишной черты, что ему разрешено делать. Но где-то в середине пелотона — между мной и лидерами — кто-то решил атаковать. Полагаю, вероятно, кто-то попробовал чуть отстать и разогнаться, но сделал это слишком рано и попробовал вновь затормозить. Парень впереди меня начал атаковать, мы несколько секунд ехали на полном газу, а потом внезапно все затормозили. Я затормозил, увидел, как меня обходят другие, а потом получил удар со стороны Джовинацци — ему некуда было ехать.



Определённо эту ситуацию надо изучить — в том плане, правильна ли идея не позволять обгонять до финишной черты. Возможно, было бы хорошей идей позволять обгоны где-то ранее на прямой. Нельзя, чтобы такое повторилось.



На первом круге я поднялся с 20-го места на 12-е, всё смотрелось хорошо. Определённо это ещё одна упущенная возможность», — приводит слова Магнуссена пресс-служба «Хааса».