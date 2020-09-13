Боттас — об аварии на рестарте: всем, кто ищет виноватых, стоит поискать их в зеркале

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал инцидент на рестарте Гран-при Тосканы, закончившийся массовой аварией.



«Нам разрешено участвовать в гонке начиная с контрольной точки. В этом году было принято решение, что машина безопасности выключает огни довольно поздно, так что и начинать создавать задел вы можете довольно поздно. Конечно, когда лидируешь, пытаешься использовать шансы по максимуму. Я не виноват в этом. Я ехал на постоянной скорости до линии, да, я поднял темп чуть позже, но мы начинаем гонку с контрольной линии, не раньше. Всем, кто ищет виноватых, стоит поискать их в зеркале», — приводит слова Боттаса RaceFans.



Напомним, стюарды, рассмотрев инцидент на рестарте, выписали предупреждения сразу 12 пилотам. При этом Валттери не получил предупреждение — по мнению судей, он имел право задавать темп пелотону.