Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Боттас — об аварии на рестарте: всем, кто ищет виноватых, стоит поискать их в зеркале

Боттас — об аварии на рестарте: всем, кто ищет виноватых, стоит поискать их в зеркале
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал инцидент на рестарте Гран-при Тосканы, закончившийся массовой аварией.

«Нам разрешено участвовать в гонке начиная с контрольной точки. В этом году было принято решение, что машина безопасности выключает огни довольно поздно, так что и начинать создавать задел вы можете довольно поздно. Конечно, когда лидируешь, пытаешься использовать шансы по максимуму. Я не виноват в этом. Я ехал на постоянной скорости до линии, да, я поднял темп чуть позже, но мы начинаем гонку с контрольной линии, не раньше. Всем, кто ищет виноватых, стоит поискать их в зеркале», — приводит слова Боттаса RaceFans.

Напомним, стюарды, рассмотрев инцидент на рестарте, выписали предупреждения сразу 12 пилотам. При этом Валттери не получил предупреждение — по мнению судей, он имел право задавать темп пелотону.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020