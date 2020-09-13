Райкконен рассказал, как взял очки, несмотря на сильные повреждения машины и штраф

Гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал девятый результат на Гран-при Тосканы Формулы-1.



«Определённо, не самая гладкая из гонок, но мы наконец-то сумели набрать очки, так что можем быть довольны. Моя гонка началась довольно плохо. Не уверен, что именно случилось во втором повороте, но меня ударили, и машина получила серьёзные повреждения. Вероятно, кто-то ударил меня, не ожидая, что все так замедлятся. В любом случае авария лишила болид части днища и переднего антикрыла. Повреждения сделали управление машиной очень плохим, у нас были проблемы с балансом: мы потеряли немало прижимной силы, но в итоге сумели атаковать на неплохой скорости.



У меня был медленный пит-стоп, но, к счастью, второй красный флаг вернул нас в борьбу. Затем у меня был штраф за пересечение линии заезда на пит-лейн, что не помогло, но после второго красного флага я всё равно сумел проехать хорошие круги и в итоге потерял лишь одно место. Мы отработали гонку далеко не идеально, но набрали два важных очка. Всё равно немного досадно, ведь мы добились хорошего прогресса и, думаю, могли финишировать даже выше. Надеюсь, мы сохраним эту скорость на следующих этапах», — приводит слова Райкконена пресс-служба «Альфа Ромео».

Авария четырёх машин на старте Гран-при Тосканы со сходами Ферстаппена и Гасли. Видео