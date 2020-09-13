Авария четырёх машин на старте Гран-при Тосканы со сходами Ферстаппена и Гасли. Видео
Пресс-служба Формулы-1 выложила ролик, в котором продемонстрировала видеозапись инцидентов на первом круге Гран-при Тосканы на автодроме «Муджелло». Сначала болид Карлоса Сайнса развернуло в борьбе с одним из пилотов «Рейсинг Пойнт», после чего переднее антикрыло о «Макларен» сломала машина Себастьяна Феттеля. Позади Сайнса и Феттеля Пьер Гасли оказался зажат между Кими Райкконеном и Роменом Грожаном, после чего финн не сумел затормозить и сзади ударил «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Голландец застрял в гравии, сошёл и Гасли, в то время как Райкконен и Грожан сумели продолжить гонку.
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «инстаграме» Формулы-1.
- 13 сентября 2020
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