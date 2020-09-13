Грожан удивился, что сумел проехать гонку на машине с такими повреждениями

Гонщик «Хааса» Ромен Грожан прокомментировал ход гонки Гран-при Тосканы, в которой он финишировал 12-м.



«Это одна из сильных сторон „Хааса“: мы никогда не сдаёмся. Меня сильно ударили во втором повороте на первом круге. Машина выключилась, я был готов сойти, но затем увидел, что стою двумя колёсами на траве, так что я перезапустил мотор, чтобы посмотреть, смогу ли выбраться из гравия. Я сумел поехать дальше, подвеска была в порядке, так что мы подумали: давайте продолжим.



Во время первого режима красных флагов я увидел состояние машины — не знаю, как мы вообще собирались продолжать, ведь отсутствовала половина левой стороны. Парни сказали держаться, и мы сделали всё, что могли. Последний рестарт был весёлым, я сумел немного подняться. Но когда тебе не хватает примерно двух секунд на круге — так мы подсчитали повреждения аэродинамики, — особо ничего не сделать. Но я очень рад, что мы не сдались. Этого у нас никто не отнимет», — приводит слова Грожана пресс-служба «Хааса».