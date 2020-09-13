Головня выиграл 4-й этап RDS GP в Мячково

В Москве на трассе ADM Raceway в Мячково завершился 4-й этап российской дрифт-серии RDS GP. Финальные заезды проходили при переменчивой погоде, что сказалось на результатах. Кроме того, по итогам топ-16 сложилась такая таблица заездов, при которой в нескольких командах напарники вынуждены были бороться друг с другом.

В итоге вторую победу в сезоне после триумфа в Нижнем Новгороде одержал украинский пилот Lukoil Racing Drift Team Алексей Головня, вторым стал красноярский дрифтёр Дамир Идиятулин, представляющий Fresh Auto Drift, а дополнил призовой подиум пилот Fail Crew Аркадий Цареградцев из Сочи.

В командном зачёте на ADM Raceway победа досталась Fail Crew, 2-е место у Lukoil Racing Drift Team, а тройку сильнейших коллективов замкнула Fresh Auto Drift.