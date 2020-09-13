Головня выиграл 4-й этап RDS GP в Мячково

В Москве на трассе ADM Raceway в Мячково завершился 4-й этап российской дрифт-серии RDS GP. Финальные заезды проходили при переменчивой погоде, что сказалось на результатах. Кроме того, по итогам топ-16 сложилась такая таблица заездов, при которой в нескольких командах напарники вынуждены были бороться друг с другом.
В итоге вторую победу в сезоне после триумфа в Нижнем Новгороде одержал украинский пилот Lukoil Racing Drift Team Алексей Головня, вторым стал красноярский дрифтёр Дамир Идиятулин, представляющий Fresh Auto Drift, а дополнил призовой подиум пилот Fail Crew Аркадий Цареградцев из Сочи.
В командном зачёте на ADM Raceway победа досталась Fail Crew, 2-е место у Lukoil Racing Drift Team, а тройку сильнейших коллективов замкнула Fresh Auto Drift.
- 13 сентября 2020
-
22:49
-
22:45
-
22:41
-
22:30
-
22:23
-
22:23
-
22:18
-
22:11
-
22:05
-
21:55
-
21:55
-
21:48
-
21:41
-
21:34
-
21:30
-
21:22
-
20:44
-
20:19
-
19:55
-
19:51
-
19:43
-
19:41
-
19:34
-
19:22
-
19:16
-
19:11
-
18:53
-
18:34
-
18:01
-
17:21
-
17:18
-
16:37
-
16:12
-
15:53
-
14:56