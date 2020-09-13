Леклер: мы просто были медленными, очень серьёзные проблемы с машиной

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал финиш на девятой позиции в гонке Гран-при Тосканы. После старта монегаск какое-то время ехал третьим.



«Мы просто были медленными, больше особо нечего добавить. У нас не было скорости. Я хорошо стартовал, оказался на максимально хорошей позиции. Впереди были два „Мерседеса“, которые отрывались, так что передо мной был чистый воздух, но были очень серьёзные проблемы с машиной.



Нам нужно честно работать и попробовать понять, потому что в некоторых гонках мы не очень конкурентопособны в квалификации и выступаем лучше в гонке, как это было в начале сезона, а теперь, похоже, мы довольно хорошо отрабатываем квалификации, как вчера, но затем сталкиваемся с огромными трудностями в гонке. Это сложный момент», — приводит слова Леклера PlanetF1.