Окон: у меня загорелись задние тормоза
Пилот «Рено» Эстебан Окон прокомментировал причины схода на Гран-при Тосканы.
«У нас возникла проблема из-за перегрева тормозов, поэтому нам пришлось сойти. Под автомобилем безопасности у меня загорелись задние тормоза, что привело к повреждению задней части машины и тормозной системы, так что мы не успели собрать болид за период красного флага. Мы были в хорошей позиции на старте, но мне пришлось ехать по траве, где мы с Карлосом Сайнсом потеряли пару позиций. Я чувствовал, что у нас есть темп для попадания в очки. Это была классная гонка с большим количеством событий. В этом году всё становится немного сумасшедшим, что интересно и даёт возможность получить хорошие результаты», — приводит слова Окона пресс-служба команды.
- 13 сентября 2020
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