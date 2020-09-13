Стролл прокомментировал аварию на Гран-при Тосканы

Канадский пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл подвёл итоги Гран-при Тосканы и прокомментировал свою аварию.
«Со мной всё в порядке. Удар был сильным. Мы продолжаем работать над выяснением причины аварии. Всё произошло очень быстро, но мне показалось, что произошёл прокол. Я мог заработать много очков, до аварии я догонял Риккардо в борьбе за третью позицию, так что финиш гонки обещал быть очень интересным. Я доволен тем, как работают новинки, что даёт нам отличные шансы в оставшихся гонках. мы хорошо провели старт, успешно провели рестарты и до последнего избегали инцидентом. Я расстроен итоговым результатом. Но это гонки, так что я сосредоточусь на позитивных моментах», — приводит слова Лэнса Стролла официальный сайт команды.
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «инстаграме» Формулы-1.
- 14 сентября 2020
-
00:13
-
00:01
-
00:01
- 13 сентября 2020
-
23:42
-
23:34
-
22:49
-
22:45
-
22:41
-
22:30
-
22:23
-
22:23
-
22:18
-
22:11
-
22:05
-
21:55
-
21:55
-
21:48
-
21:41
-
21:34
-
21:30
-
21:22
-
20:44
-
20:19
-
19:55
-
19:51
-
19:43
-
19:41
-
19:34
-
19:22
-
19:16
-
19:11
-
18:53
-
18:34
-
18:01
-
17:21