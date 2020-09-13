Стролл прокомментировал аварию на Гран-при Тосканы

Канадский пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл подвёл итоги Гран-при Тосканы и прокомментировал свою аварию.



«Со мной всё в порядке. Удар был сильным. Мы продолжаем работать над выяснением причины аварии. Всё произошло очень быстро, но мне показалось, что произошёл прокол. Я мог заработать много очков, до аварии я догонял Риккардо в борьбе за третью позицию, так что финиш гонки обещал быть очень интересным. Я доволен тем, как работают новинки, что даёт нам отличные шансы в оставшихся гонках. мы хорошо провели старт, успешно провели рестарты и до последнего избегали инцидентом. Я расстроен итоговым результатом. Но это гонки, так что я сосредоточусь на позитивных моментах», — приводит слова Лэнса Стролла официальный сайт команды.

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