Феттелю жаль, что он не позволил «бедняге» Расселлу набрать очки

Немецкий гонщик «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал тот факт, что финишировал на десятом месте впереди пилота «Уильямса» Джорджа Расселла. До аварии Лэнса Стролла, приведший ко второй остановке гонки, британец опережал обоих пилотов «Феррари» и уверенно занимал девятое место.



«Если честно, мне немного его жаль, потому что я чувствовал, что он пилотировал очень хорошо, особенно перед последним рестартом, когда он был быстрее нас, ехал стабильнее. Он хорошо вёл гонку, и я мог видеть, что он делает. Всё к нему придёт, но… бедняга! Думаю, он действительно заслуживал сегодня финиша в очках. Мне немного жаль, потому что он пробился в очки и не получил результата, которого заслуживал», — приводит слова Феттеля ESPN.

Расселл — о потере первого в карьере финиша в очках: это почти душераздирающе