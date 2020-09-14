Расселл — о потере первого в карьере финиша в очках: это почти душераздирающе

Гонщик «Уильямса» Джордж Расселл прокомментировал финиш на 11-м месте в гонке Гран-при Тосканы после того, как до второй остановки гонки он ехал девятым.
«Это почти душераздирающе. Вся команда так упорно работала, мы оказались на потрясающей девятой позиции, всё шло хорошо и было под контролем. Ощущения от машины были отличными. Я мог идти в темпе Себастьяна и Шарля позади меня при одинаковом износе шин. И этот красный флаг просто всё у нас отобрал.
Мы очень плохо стартовали. Ещё не знаем, почему, потому что с точки зрения исполнения процедур всё было в порядке. К тому же у Кими и Грожана был лишний круг для прогрева шин, они оба мегастартовали, что тоже мне не помогло. Как бы то ни было, у нас горькое разочарование, потому что мы заслуживали финиша в очках. Два красных флага в одной гонке — это нелепость», — приводит слова Расселла Autosport.
- 14 сентября 2020
-
00:13
-
00:01
-
00:01
- 13 сентября 2020
-
23:42
-
23:34
-
22:49
-
22:45
-
22:41
-
22:30
-
22:23
-
22:23
-
22:18
-
22:11
-
22:05
-
21:55
-
21:55
-
21:48
-
21:41
-
21:34
-
21:30
-
21:22
-
20:44
-
20:19
-
19:55
-
19:51
-
19:43
-
19:41
-
19:34
-
19:22
-
19:16
-
19:11
-
18:53
-
18:34
-
18:01
-
17:21