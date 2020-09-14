Расселл — о потере первого в карьере финиша в очках: это почти душераздирающе

Гонщик «Уильямса» Джордж Расселл прокомментировал финиш на 11-м месте в гонке Гран-при Тосканы после того, как до второй остановки гонки он ехал девятым.



«Это почти душераздирающе. Вся команда так упорно работала, мы оказались на потрясающей девятой позиции, всё шло хорошо и было под контролем. Ощущения от машины были отличными. Я мог идти в темпе Себастьяна и Шарля позади меня при одинаковом износе шин. И этот красный флаг просто всё у нас отобрал.



Мы очень плохо стартовали. Ещё не знаем, почему, потому что с точки зрения исполнения процедур всё было в порядке. К тому же у Кими и Грожана был лишний круг для прогрева шин, они оба мегастартовали, что тоже мне не помогло. Как бы то ни было, у нас горькое разочарование, потому что мы заслуживали финиша в очках. Два красных флага в одной гонке — это нелепость», — приводит слова Расселла Autosport.

Феттелю жаль, что он не позволил «бедняге» Расселлу набрать очки