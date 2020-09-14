Хорнер: думаю, подиум добавит Албону уверенности в себе

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал подиум Александера Албона на Гран-при Тосканы.



«Сегодня у нас смешанные эмоции, однако здорово, что Александер завоевал первый подиум в карьере. Он здорово работал весь уик-энд и должен был опередить несколько важных соперников, чтобы отыграться после неудачных стартов. Это его заслуга — он сумел не позволить негативному настрою или критике вывести его из равновесия. Он смог собраться и выступил превосходно. Думаю, подиум добавит ему уверенности в себе», — приводит слова Кристиана Хорнера пресс-служба команды.



Напомним, победителем гонки стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, вторым финишировал Валттери Боттас. Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят показал седьмой результат, Пьер Гасли сошёл на первом круге после аварии с участием Макса Ферстаппена, Кими Райкконена и Ромена Грожана.

