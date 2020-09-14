Марценко прокомментировал 7-е место Квята и завал на рестарте в Гран-при Тосканы

Бывший пилот мировой серии «Рено» Николай Марценко подвёл итоги Гран-при Тосканы и прокомментировал седьмое место российского пилота «Альфа Таури» Даниила Квята.



«Боттас не использовал шанс выиграть Гран-при. У него было для этого три старта, и два из них он провалил. После первого вышел вперед, в двух других случаях Хэмилтон стартовал лучше. Это поставило крест на борьбе за победу в гонке.



В инциденте на первом круге никак нельзя назвать кого-то виноватым. Того же Гасли зажали с двух сторон — ему некуда было деваться. Даже если бы он нажал на тормоз, все равно коснулся бы того или иного болида. Райкконен, в свою очередь, из-за контакта заблокировал колеса и въехал в машину Ферстаппена. Что касается сходов на рестарте, то там, насколько я понимаю, кто-то в середине пелотона сбросил газ, замедлился. Пять машин за этим болидом разгонялись, а обзор у гонщика, когда установлен Halo, не очень хороший. Когда перед вами друг за дружкой едут пять машин, о том, что первый из них замедляется, вы не узнаете.

Даниилу Квяту, к счастью, удалось избежать столкновений и сохранить холодную голову — это самое важное в подобных гонках. Ситуация скользкая, все на нервах. Во всех рестартах ему удалось избежать опасности, за что он был заслуженно награжден очками. В этот раз у него было очень достойное выступление», — приводит слова Марценко Sportbox.