Майкл Маси завил, что его оскорбили слова Хэмилтона и других пилотов после ГП Тосканы

Гоночный директор ФИА Майкл Маси опроверг предположения Льюиса Хэмилтона и других гонщиков о том, что безопасность пилотов на Гран-При Тосканы была поставлена под угрозу во время первого рестарта.



«С точки зрения ФИА, безопасность имеет первостепенное значение. Конец истории. В качестве гоночного директора ФИА моя роль заключается в обеспечении спортивной целостности гонок и безопасности. Любой, кто говорит иначе, на самом деле оскорбляет меня.



Они могут критиковать сколько угодно. Если говорить о расстоянии, то между точкой, в которой гаснут огни на автомобиле безопасности, и контрольной линией дистанция примерно такая же, как на других трассах, если не длиннее. В любом случае сигналы на сейфти-каре погасли тогда, когда он свернул на пит-лейн.

У нас есть 20 лучших пилотов в мире. При этом в гонке Ф-3, которая прошла утром, был очень похожий рестарт, но пилоты молодёжной серии обошлись в такой ситуации без происшествий», — приводит слова Маси RaceFans.



Напомним, стюарды, рассмотрев инцидент на рестарте, выписали предупреждения сразу 12 пилотам. Предупреждение не получил Валттери Боттас — по мнению судей, он имел право задавать темп пелотону.