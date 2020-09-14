Албон: когда обгонял Риккардо, меня преследовали флешбэки о борьбе с Хэмилтоном

Пилот «Ред Булл» Александер Албон, который занял третье место на Гран-при Тосканы, прокомментировал борьбу за подиум с австралийским гонщиком «Рено» Даниэлем Риккардо. По его словам этот эпизод напомнил ему о сражении с Льюисом Хэмилтоном.
«Меня преследовали флешбэки о борьбе с Хэмилтоном, когда я входил в поворот, чтобы обогнать Риккардо. Но Даниель оставил достаточно места, и всё было в порядке», — заявил после гонки Албон, его слова приводит ESPN.
Напомним, на первом этапе сезона в Австрии пилот «Ред Булл» боролся с Хэмилтоном и пытался в одном из поворотов пройти его по внешнему радиусу. Однако британец выдавил Албона за пределы трассы, за что был наказан судьями – к его итоговому результату добавили пять секунд, и он лишился места на подиуме.
Хэмилтон выиграл Гран-при Тосканы, вторым стал его напарник Валттери Боттас. Призовую тройку замкнул Албон. Риккардо — четвёртый.
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