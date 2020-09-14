«Я не думал о дизайне татуировки». Риккардо прокомментировал поражение в борьбе за подиум

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо подвёл итоги Гран-при Тосканы, в борьбе за подиум он уступил Александеру Албону из «Ред Булл» и пока не смог выиграть пари у босса команды Сириля Абитебуля.



Напомним, что по условиям спора Абитебуль должен сделать себе татуировку, если Риккардо в этом сезоне хоть раз финиширует в призовой тройке. Австралиец выберет её дизайн, а руководитель «Рено» место, где она будет сделана.

«Честно говоря, я не думал о дизайне татуировки, но размышлял о кубке и шампанском. На улице было жарко, так что я определённо хотел его выпить.



В заключительной фазе, после последнего рестарта, Албон был быстрее, чем до этого. Мы ничего не могли противопоставить. Он был очень быстр на мягких шинах и с меньшим количеством топлива. Похоже, это подходило им больше, чем нам. Я чувствовал себя вполне уверенно в болиде. Но на третьем секторе ничего не мог ему противопоставить, а это именно то место, где вы цепляетесь за DRS», — приводит слова Риккардо Planet F1.