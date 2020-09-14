«Я не думал о дизайне татуировки». Риккардо прокомментировал поражение в борьбе за подиум

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо подвёл итоги Гран-при Тосканы, в борьбе за подиум он уступил Александеру Албону из «Ред Булл» и пока не смог выиграть пари у босса команды Сириля Абитебуля.
Напомним, что по условиям спора Абитебуль должен сделать себе татуировку, если Риккардо в этом сезоне хоть раз финиширует в призовой тройке. Австралиец выберет её дизайн, а руководитель «Рено» место, где она будет сделана.
«Честно говоря, я не думал о дизайне татуировки, но размышлял о кубке и шампанском. На улице было жарко, так что я определённо хотел его выпить.
В заключительной фазе, после последнего рестарта, Албон был быстрее, чем до этого. Мы ничего не могли противопоставить. Он был очень быстр на мягких шинах и с меньшим количеством топлива. Похоже, это подходило им больше, чем нам. Я чувствовал себя вполне уверенно в болиде. Но на третьем секторе ничего не мог ему противопоставить, а это именно то место, где вы цепляетесь за DRS», — приводит слова Риккардо Planet F1.
- 14 сентября 2020
-
12:10
-
11:25
-
10:55
-
10:09
-
09:30
-
09:05
-
00:50
-
00:13
-
00:01
-
00:01
- 13 сентября 2020
-
23:42
-
23:34
-
22:49
-
22:45
-
22:41
-
22:30
-
22:23
-
22:23
-
22:18
-
22:11
-
22:05
-
21:55
-
21:55
-
21:48
-
21:41
-
21:34
-
21:30
-
21:22
-
20:44
-
20:19
-
19:55
-
19:51
-
19:43
-
19:41
-
19:34