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Болельщица попросила «Мерседес» и Хэмилтона убрать политику из Ф-1. Команда ей ответила

Болельщица попросила «Мерседес» и Хэмилтона убрать политику из Ф-1. Команда ей ответила
Авто / Формула-1 0

После Гран-при Тосканы команда «Мерседес» устроила в «Твиттере» серию вопросов и ответов с фанатами. Не все из них касались спортивной части. Одна из болельщиц попросила немецкий гоночный коллектив обратиться к Льюису Хэмилтону с предложением меньше заниматься политикой.

«Можем ли мы попросить Льюиса убрать политику из Формулы-1, пожалуйста. Становится действительно скучно, и команда выглядит абсолютно по-дурацки!» — написала Линнетт Форбс из Шотландии.

Пресс-служба «Мерседеса» ответила болельщице, посчитав, что она не права в своих выводах.

«Мы не привносим политику в Формулу-1, а затрагиваем вопросы прав человека, которые мы хотим выделить и повысить осведомлённость людей о их нарушении. Тут есть большая разница», — говорится в ответе на официальной странице «Мерседеса» в «Твиттере».

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