«Хонда»: расследуем причину проблемы у Ферстаппена, она не так уж и мала

Технический директор «Хонда Ф-1» Тойохару Танабе подвёл итоги Гран-при Тосканы для пилотов «Ред Булл».

Александер Албон финишировал третьим, а Макс Ферстаппен сошёл уже в начале гонки, сперва столкнувшись с потерей мощности, а затем вылетев в гравий.



«Сейчас мы расследуем причину проблемы. В данный момент я не могу сказать вам, могли мы продолжать гонку или Максу пришлось бы сойти в любом случае. Проблема не так уж и мала. Удар был очень сильным.



Что касается Алекса Албона, то я хотел бы поздравить его от лица всей «Хонды». В последнее время он оказался в непростой ситуации, но в этот уик-энд машина работала хорошо и его темп позволил финишировать на третьем месте, завоевав первый подиум.



В целом наши силовые установки работали нормально, кроме той, что стояла у Макса. Так что для нас это одновременно и хороший, и плохой результат», — приводит слова Танабе The Race.