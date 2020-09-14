«Хонда»: расследуем причину проблемы у Ферстаппена, она не так уж и мала

Технический директор «Хонда Ф-1» Тойохару Танабе подвёл итоги Гран-при Тосканы для пилотов «Ред Булл».
Александер Албон финишировал третьим, а Макс Ферстаппен сошёл уже в начале гонки, сперва столкнувшись с потерей мощности, а затем вылетев в гравий.
«Сейчас мы расследуем причину проблемы. В данный момент я не могу сказать вам, могли мы продолжать гонку или Максу пришлось бы сойти в любом случае. Проблема не так уж и мала. Удар был очень сильным.
Что касается Алекса Албона, то я хотел бы поздравить его от лица всей «Хонды». В последнее время он оказался в непростой ситуации, но в этот уик-энд машина работала хорошо и его темп позволил финишировать на третьем месте, завоевав первый подиум.
В целом наши силовые установки работали нормально, кроме той, что стояла у Макса. Так что для нас это одновременно и хороший, и плохой результат», — приводит слова Танабе The Race.
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