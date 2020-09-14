Петров проанализировал завал на рестарте Гран-при Тосканы

Экс-пилот Формулы-1, гонщик программы «СМП Рейсинг» Виталий Петров прокомментировал аварию на рестарте гонки Гран-при Тосканы.
«Если говорить про ситуацию, которая случилась на рестарте гонки, то к Боттасу нет никаких претензий, так бы его оштрафовали. Он держал умеренную скорость, которую нужно было, не сбрасывая скорость. Начал ускоряться тогда, когда ему было удобно. В принципе это 100% правильное решение, так как машины „Мерседес“ одинаковые, Льюис точно бы воспользоваться слипстримом и обогнал его.
Что касается других пилотов, то вы видите, что две группы растянулись и они просто физически не могли увидеть, где находится пелотон, смотря только на впереди идущую машину. А другая машина сделала небольшой отрыв, начала ускорение — и увидеть, что машины едут медленно, практически невозможно, что и привело к аварии!
Конечно, такие аварии недопустимы. Они могли принести очень серьёзные травмы всем пилотам, причастным к этому столкновению. Не знаю, внесут ли организаторы изменения в правила, что нужно всё-таки начинать разгоняться от последнего поворота, где заканчивается сейфти-кар и линия 1. Тогда все будут знать, что разгон должен происходить с последнего поворота. С другой стороны, в правилах всё чётко прописано, просто пилоты сами сделали такой разрыв между собой и не могли увидеть, что происходит впереди», — написал Петров в своём «инстаграме».
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «инстаграме» Формулы-1.
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