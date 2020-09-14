Браун: Феттель поднимет «Рейсинг Пойнт» на новый уровень

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун прокомментировал предстоящий переход Себастьяна Феттеля в «Рейсинг Пойнт». По окончании текущего сезона Феттель покинет «Феррари», в «Рейсинг Пойнт» он заменит Серхио Переса.

«Подписание контракта с Феттелем — громкое заявление владельца команды Лоуренса Стролла. Феттель — признанный чемпион. Я думаю, что он ещё может бороться за самые высокие места. Подписание контракта с пилотом такого уровня поможет росту команды. Его опыт бесценен. Феттель поднимет команду на новый уровень. И теперь результаты команды могут соответствовать амбициям Стролла.

Серхил Перес покидает «Рейсинг Пойнт» после очень долгого периода. Наверняка у него остались смешанные эмоции. Тем не менее он очень быстрый гонщик, который сейчас находится на пике. Перес заслуживает места в Формуле-1 в следующем сезоне. Надеюсь, что он найдёт подходящую возможность», — цитирует Брауна пресс-служба Формулы-1.