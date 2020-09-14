Хэмилтон выступил за пересмотр правил рестарта после ухода с трассы машины безопасности

Шестикратный чемпион Формулы-1 пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон призвал пересмотреть правила рестарта гонок после ухода с трассы машины безопасности. После такого рестарта на Гран-при Тосканы произошла крупная авария.

Хэмилтон отметил, что машина безопасности всё позднее выключает огни, символизируя о скором рестарте. Это позволяет лидирующему болиду отстать от сейфти-кара

«Очевидно, что организаторы хотят сделать гонки более интересными, но мы видели, что они заставляют пилотов рисковать. Возможно, стоит пересмотреть правила.

Безусловно, необходимо учитывать возможные риски. Во время гонки рестарт не был безопасным», — цитирует Хэмилтона Reuters.

Примечательно, что гоночный директор ФИА Майкл Маси не согласился с Хэмилтоном. Он подчеркнул, что безопасность пилотов является важнейшей задачей, но правила не нуждаются в пересмотре.

Хэмилтон стал победителем Гран-при Тосканы.